Inédito operativo plástico en Punta Arenas logró sacar a 17 usuarios en lista de espera

Diecisiete personas en lista de espera prolongada o garantía GES accedieron a resolución quirúrgica en el primer operativo de cirugía plástica realizado en la Región de Magallanes.

La intervención tuvo lugar en el Hospital Clínico de Magallanes, gracias a un convenio entre el Servicio de Salud local y la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y Reconstructiva, en el marco del Plan Enlace del Ministerio de Salud.

“Es un gran avance en una especialidad en la que tenemos alta demanda y tiempos de espera que debemos seguir resolviendo”, señaló el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras.

La medida aborda una de las falencias más complejas de la red austral. “Sabemos que la cirugía plástica en la región es una de las brechas más críticas. No contamos con un especialista en cirugía plástica en el hospital en este momento, por lo que es un tremendo aporte y agradecemos a la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica por apoyarnos a través de este programa”, explicó, por su parte la subdirectora médica del HCM, Francisca Sanfuentes.

Desde Santiago viajaron 12 profesionales, incluyendo cirujanos plásticos, médicos en formación e instrumentistas.

El presidente de la entidad médica, Ricardo Roa, subrayó la continuidad clínica del proceso: “Para nosotros ha sido muy importante la coordinación que ha existido con el Servicio de Cirugía y sus profesionales, porque no se trata de llegar, operar y luego desentenderse de los pacientes. El tratamiento es un continuo, la preparación preoperatoria, la selección de los pacientes, el análisis y los exámenes los hicimos junto con el equipo local de manera telemática. Posteriormente, los cuidados postoperatorios seguirán desarrollándose de la misma.