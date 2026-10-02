Punta Arenas recibe el saludo protocolar de los competidores del XXX Campeonato Nacional de Cueca Juvenil

En un ambiente festivo y lleno de tradiciones, las autoridades de la Región de Magallanes recibieron el saludo protocolar de las delegaciones participantes en la trigésima versión del Campeonato Nacional de Cueca Juvenil, certamen que reúne a los mejores exponentes entre 14 y 18 años provenientes de las 16 regiones del país.

Durante el encuentro, los jóvenes folcloristas entregaron un presente representativo de sus respectivas comunas a las autoridades regionales, dando el puntapié inicial a las jornadas competitivas.

Apoyo y valoración del baile nacional

El Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo, destacó el valor simbólico de la recepción y el impacto del folclore en la comunidad local:

“En los últimos años ha incrementado la gente que lo está practicando, los jóvenes, los niños en los colegios, y eso genera una identidad y un sentido patrio que nos pone muy contentos”, señaló la autoridad cultural, proyectando además la importancia de estas instancias rumbo al cincuentenario de la cueca como baile oficial en 2029.

Por su parte, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, manifestó su orgullo por albergar este tradicional encuentro que fomenta la cultura y el desarrollo integral de la juventud:

“Estamos muy orgullosos como magallánicos de tener ya 30 versiones de este festival tan importante que convoca a jóvenes de todo nuestro país. Nos llena de orgullo que la sede sea Punta Arenas”, expresó la delegada.

Programación del campeonato

Pablo Díaz Venegas, delegado de la Región Metropolitana y parte de la organización nacional del evento, extendió la invitación a toda la comunidad magallánica para acompañar a los competidores en las fases decisivas del torneo:

Lugar: Liceo María Behety, Punta Arenas.

Semifinal: Sábado, a partir de las 17:00 horas.

Gran Final: Domingo, a partir de las 15:00 horas.

La invitación queda abierta a todo el público para disfrutar de una de las competencias folclóricas más tradicionales del país, celebrando tres décadas de historia y difusión de la cueca en la Patagonia.