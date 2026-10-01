Condenado por violación de niño de 8 años cumpliría condena en centro de internación para menores

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó este jueves un veredicto condenatorio en contra del imputado J.C.C.C., tras acreditarse su autoría en el delito de violación, en carácter de reiterado, en perjuicio de un niño menor de 14 años. Los hechos ocurrieron entre los años 2019 y 2021 en la comuna de Porvenir, Tierra del Fuego.

De acuerdo con la investigación, los ataques se registraron en una vivienda particular cuando la víctima, que tenía apenas 8 años de edad al inicio de las agresiones, quedaba bajo la custodia de sus familiares. El agresor aprovechó dicho contexto para cometer los ilícitos de forma continua.

Juicio bajo la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

Debido a que el acusado también era menor de edad cuando perpetró los ilícitos, el proceso judicial se desarrolló en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).

Bajo este estatuto jurídico, en caso de dictarse una pena privativa de libertad efectiva, el condenado deberá cumplir su sanción en un centro especializado de internación en régimen cerrado administrado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Petición de la Fiscalía

La fiscal Katerina Aranis confirmó la resolución judicial e informó que los hechos ocurrieron cuando la víctima quedaba bajo el cuidado de familiares, oportunidad que el imputado aprovechó para agredirla sexualmente.

Considerando la reiteración y la gravedad de las agresiones consumadas, el Ministerio Público solicitó la sanción máxima permitida por la legislación penal juvenil: 10 años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, junto a accesorias legales y medidas de protección.