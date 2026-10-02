Concierto didáctico para jardines infantiles de Punta Arenas da inicio al Mes de la Música Chilena en Magallanes

Entre risas, asombro y timbres orquestales, la mañana de este viernes se dio el puntapié inicial a las celebraciones del Mes de la Música Chilena en la Región de Magallanes. La actividad de apertura consistió en un concierto didáctico a cargo de integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes (Umag), dirigido a párvulos de los jardines infantiles Bambi, Ceci y Colores del Viento de Punta Arenas.

La iniciativa, impulsada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, permitió a niños y niñas interactuar con cuerdas y vientos a través de melodías tradicionales como “Alicia va en el coche” y “Caballito blanco”. El itinerario de la agrupación universitaria continuará este domingo 4 de octubre, a las 18:00 horas, con un concierto gratuito y abierto a todo público en los salones de la Sociedad de Instrucción Popular (SIP), ubicados en Av. Colón N° 956.

Cartelera regional de doce conciertos

El seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, destacó que el circuito conmemorativo en honor al natalicio de Violeta Parra se extenderá durante todo el mes con una grilla de doce presentaciones que llegará a Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

En Última Esperanza se presentarán Eli Moya (24 de octubre) e Inestables (30 de octubre); mientras que en Tierra del Fuego subirán al escenario Sebastargo (11 de octubre) y Keira (24 de octubre). Por su parte, la capital regional albergará los shows de Raíces Libres (18 de octubre), José Furia (22 de octubre), Camino de Tierra (23 de octubre), Aponkuyen (24 de octubre), además de las fechas por confirmar de Amanda Kurt y Dieguín. Los recintos e itinerarios detallados se difundirán semanalmente en los canales oficiales de la Seremía.