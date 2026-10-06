DT de equipo femenino de básquetbol sub 15 Charles Darwin: “Hace tiempo el básquetbol femenino de nuestro colegio y Magallanes está teniendo buenos resultados”

El director técnico del equipo de básquetbol femenino del Colegio Charles Darwin de Punta Arenas, Felipe Yutronic Gálvez, habló con Diario El Pingüino luego del campeonato obtenido por las magallánicas en los Juegos Deportivos Escolares 2026 que se realizaron en Valparaíso.

El equipo magallánico derrotó en la final al Liceo Bicentenario Indómito de Purén, de la Región de La Araucanía por un marcador de 66-61.

Con el campeonato, el colegio Charles Darwin de Punta Arenas representará a Chile en los Juegos Sudamericanos Escolar, que se realizará en diciembre en Guayaquil, Ecuador.

Yutronic Gálvez se mostró emocionado por el logro y reconoció el largo proceso de reinvención que los llevó nuevamente a competir por la máxima distinción.

“El año pasado caímos en la final ajustadamente y habían varias niñas que participaron en esa ocasión, esta vez pudieron tomarse revancha. El año pasado también fuimos convocados a representar al país en el sudamericano escolar 3×3 en Paraguay donde logramos el 2do lugar”, comentó el entrenador.

Pero más allá del logro, el magallánico reconoció el avance del básquetbol femenino en la región.

“Hace tiempo el básquetbol femenino de nuestro colegio y Magallanes está teniendo buenos resultados, por lo que sería muy bueno recibir más apoyo para las deportistas que son consideradas en selecciones nacionales las cuales muchas veces no son consideradas por el alto costo de los pasajes aéreos, prefieren nominar jugadoras de regiones más cercanas a la capital”, reconoció el director técnico del básquetbol femenino del Colegio Charles Darwin de Punta Arenas, Felipe Yutronic Gálvez.