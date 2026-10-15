La Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS) se refirió al anuncio de 4,7% en el presupuesto del Ministerio Salud para el año que viene y advirtió que un mayor financiamiento no garantiza, por sí solo, una solución a la crisis del sistema público.

El gremio planteó que los recursos adicionales deben ir acompañados de una gestión eficiente, controles efectivos y un mejor aprovechamiento de la capacidad asistencial.

“Chile necesita recursos para atender las necesidades de salud de su población, pero también necesita asegurar que esos fondos se utilicen bien. Si seguimos inyectando dinero sin corregir las fallas de gestión, corremos el riesgo de financiar las mismas ineficiencias y mantener a los pacientes esperando”, señaló el director ejecutivo de APIS, Eduardo del Solar.

Desde la asociación señalaron que el énfasis anunciado por el Ministerio de Salud en eficiencia y reducción de los tiempos de espera debe expresarse en compromisos verificables: mejor gestión de inventarios, mayor utilización de pabellones, coordinación de equipos clínicos y seguimiento de los resultados de cada establecimiento. Esto requiere identificar dónde se producen los problemas, corregirlos oportunamente y establecer responsabilidades cuando las deficiencias persisten.

“El éxito no puede medirse únicamente por cuánto aumenta el presupuesto. Debe medirse por cuántos pacientes reciben atención a tiempo, cuántas cirugías se realizan y cuánto disminuyen las esperas. Sin ese cambio de enfoque, podemos seguir destinando más fondos y perpetuar una crisis que también es de gestión. Chile necesita que el mayor esfuerzo presupuestario se convierta en soluciones concretas para las personas”, concluyó.