Empresa privada estará encargada de las 2.500 mamografías que ofrece el municipio

Con el objetivo de reforzar la prevención del cáncer de mama y fomentar la detección precoz, la Atención Primaria de Punta Arenas anunció la disponibilidad de 2.500 cupos para la realización de mamografías gratuitas en la comuna.

La medida busca facilitar el acceso oportuno a un examen clave para el diagnóstico temprano.

El jefe del Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), Víctor Fuentes, instó a la población objetivo a acudir a la red municipal.

“La Atención Primaria de Punta Arenas cuenta con 2.500 cupos para mamografía. Es importante que las mujeres entre 50 y 65 años se acerquen a su centro de salud y soliciten este examen a la matrona o matrón de turno o disponible”, señaló.

Respecto del procedimiento, la autoridad explicó que “esta orden quedará en el SOME, donde se hará el trámite para el convenio”.

Asimismo, precisó la modalidad de atención a costo cero: “Esto se está haciendo fuera de los centros de salud en una institución privada que tiene convenio con la Corporación Municipal, y es gratuito para toda aquella persona que está inscrita en ese Cesfam y que es Fonasa”.

Fuentes también enfatizó que el rango etario no es excluyente si existen antecedentes médicos en el entorno familiar. “Si existen mujeres de otras edades, pero que tienen factores de riesgo, como por ejemplo abuela o madre con antecedente de cáncer de mama, también podrán hacer la consulta, ya que se transforma en línea directa al ser una persona de riesgo”, indicó.