Porvenir prepara operativo especial en Cementerio Municipal

La Municipalidad de Porvenir informó un operativo especial para el funcionamiento del Cementerio Municipal, en el marco de los preparativos para el Día de Todos los Santos, fecha en que numerosas familias concurren al recinto para recordar y rendir homenaje a sus seres queridos.

Las medidas buscan mantener las instalaciones en condiciones adecuadas, ordenar las labores de mantención y facilitar el desplazamiento de quienes visiten el camposanto durante esta significativa conmemoración.

Horarios

De acuerdo con lo informado por la administración del Cementerio Municipal, el recinto permanecerá abierto de lunes a viernes, entre las 8 y las 20:30 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos funcionará de 10 hasta las 20:30 horas.

Asimismo, se precisó que la puerta posterior, ubicada en el deslinde norte y que permite acceder al sector de nichos de gratuidad, se regirá por los horarios de atención al público.

Restricciones

La administración municipal recordó que las escaleras disponibles en el cementerio están destinadas al acceso a nichos para colocar flores y realizar visitas.

Por razones de seguridad, se encuentra prohibido utilizarlas para trabajos de pintura, construcción u otras obras gruesas.

Tránsito

Como parte de las medidas de ordenamiento, el domingo 1 de noviembre se aplicará una suspensión temporal del tránsito vehicular por calle Esmeralda, específicamente en el tramo comprendido entre Damián Riobó y Jorge Schythe.

La restricción estará vigente desde las 9 hasta las 19 horas, con el propósito de facilitar el desplazamiento peatonal y entregar mayores condiciones de seguridad a las familias que concurran al cementerio.