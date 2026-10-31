Emotivo homenaje en Punta Arenas: izan la bandera cristiana en reconocimiento a la labor de fe y entrega social

En un ambiente de profundo recogimiento y gratitud ciudadana, se llevó a cabo el izamiento solemne de la bandera cristiana frente al edificio del Gobierno Regional de Magallanes, en plena Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero de Punta Arenas. El acto conmemoró el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile, congregando a representantes eclesiásticos, autoridades de la zona y vecinos.

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La ceremonia permitió relevar el histórico trabajo social y espiritual que las congregaciones protestantes han desplegado en la región austral. Durante los discursos, se enfatizó la labor de contención en recintos de salud, la rehabilitación de personas afectadas por adicciones y la presencia territorial constante en sectores vulnerables de la comuna.

Tanto directivos pastorales como autoridades locales valoraron la labor silenciosa y perseverante del voluntariado cristiano como pilar de cohesión comunitaria. La jornada finalizó con un llamado a la unidad, la convivencia armónica y la defensa irrestricta de la libertad de culto, consolidando este hito en el principal espacio cívico de la capital regional.