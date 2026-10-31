ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Solicitan ayuda para dar con el paradero de María Patricia Rojas Parada Condenan a sujeto en Punta Arenas por exhibir pornografía a menor de edad Corte de Apelaciones ordena prisión preventiva para hombre acusado de secuestrar a su expareja en Punta Arenas Cae segundo implicado en robo de herramientas desde bodega tras triangulación de antenas telefónicas por parte de la PDI
> Crónica

Más de 700 atenciones médicas proyecta operativo conjunto entre la Reserva Naval y Salud en Magallanes

La iniciativa se desarrolló de manera simultánea en el Hospital Clínico de Magallanes y en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Más de 170 pacientes de listas de espera del sistema público fueron priorizados en especialidades críticas.

Periodista Web 3
Periodista Web 3

Un masivo operativo de salud se desplegó este 30 y 31 de octubre en Punta Arenas, gracias a la coordinación estratégica entre la Compañía de Oficiales de Reserva Naval (CORNAV) y el Servicio de Salud Magallanes. La cruzada sanitaria contempló la participación de una veintena de médicos especialistas, con una meta proyectada de entre 700 y 750 prestaciones durante el fin de semana.

Las atenciones se realizaron en paralelo en las dependencias del Hospital Clínico de Magallanes (HCM) y del Hospital de las Fuerzas Armadas “Cirujano 1° Cornelio Guzmán”, beneficiando tanto a los usuarios de la red asistencial pública como a efectivos de las Fuerzas Armadas y sus cargas familiares.

En el caso del sistema público, la labor se enfocó en reducir los tiempos de espera de más de 170 pacientes rezagados, priorizando áreas de alta demanda asistencial tales como oftalmología, traumatología, urología, otorrinolaringología y gastroenterología.

La articulación entre ambos recintos permitió optimizar pabellones, equipamiento técnico y personal clínico para descomprimir la demanda sanitaria en la región, sentando además las bases operativas para el desarrollo de futuras rondas médicas especializadas en la zona austral.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS