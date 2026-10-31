Más de 700 atenciones médicas proyecta operativo conjunto entre la Reserva Naval y Salud en Magallanes

Un masivo operativo de salud se desplegó este 30 y 31 de octubre en Punta Arenas, gracias a la coordinación estratégica entre la Compañía de Oficiales de Reserva Naval (CORNAV) y el Servicio de Salud Magallanes. La cruzada sanitaria contempló la participación de una veintena de médicos especialistas, con una meta proyectada de entre 700 y 750 prestaciones durante el fin de semana.

Las atenciones se realizaron en paralelo en las dependencias del Hospital Clínico de Magallanes (HCM) y del Hospital de las Fuerzas Armadas “Cirujano 1° Cornelio Guzmán”, beneficiando tanto a los usuarios de la red asistencial pública como a efectivos de las Fuerzas Armadas y sus cargas familiares.

En el caso del sistema público, la labor se enfocó en reducir los tiempos de espera de más de 170 pacientes rezagados, priorizando áreas de alta demanda asistencial tales como oftalmología, traumatología, urología, otorrinolaringología y gastroenterología.

La articulación entre ambos recintos permitió optimizar pabellones, equipamiento técnico y personal clínico para descomprimir la demanda sanitaria en la región, sentando además las bases operativas para el desarrollo de futuras rondas médicas especializadas en la zona austral.