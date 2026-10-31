Solicitan ayuda para dar con el paradero de María Patricia Rojas Parada

Una activa campaña de búsqueda inició la familia de María Patricia Rojas Parada, mujer de quien no se tienen noticias desde el pasado viernes 30 de octubre de 2026.
De acuerdo con los datos difundidos por su círculo cercano, la mujer fue vista por última vez alrededor de las 13:00 horas. Al momento de su desaparición, vestía una chaqueta de color azul.
Ante la preocupación por su integridad, familiares habilitaron los números telefónicos +56 9 7699 3971, +56 9 6821 0360 y +56 9 7364 0036 para recibir cualquier antecedente fidedigno que permita orientar las labores de búsqueda y dar con su paradero, además de los canales regulares de Carabineros y la PDI.