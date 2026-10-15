Incendio afecta a bus del nuevo transporte público de Puerto Natales en terminal de resguardo

Un incendio afectó a una unidad de la recién inaugurada flota de buses de la locomoción colectiva en Puerto Natales. De acuerdo con las primeras informaciones consignadas por la emisora local Milodón Comunicaciones, la emergencia se desencadenó al interior del recinto destinado al resguardo y estacionamiento de los vehículos de transporte público en la capital de la Provincia de Última Esperanza.

El suceso generó preocupación en la comunidad local, considerando que este moderno sistema de transporte público urbano fue puesto en marcha e inaugurado oficialmente hace menos de un mes para responder a la demanda de conectividad de la zona.

Sin lesionados y causas en investigación

Vecinos de las inmediaciones alertaron sobre el hecho tras escuchar una fuerte explosión proveniente del aparcadero antes de la propagación del fuego. Al lugar acudieron con prontitud voluntarios de dos compañías del Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales, quienes lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se expandiera hacia otras máquinas estacionadas en el terminal.

Desde los equipos de emergencia informaron que no se registraron personas lesionadas producto del siniestro. Las causas que originaron la falla y posterior incendio continúan siendo materia de investigación por parte de los peritos técnicos de Bomberos y las autoridades competentes.