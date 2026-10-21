Festival Internacional ChileCuentos llega a Puerto Natales y Punta Arenas

La Región de Magallanes volverá a ser sede del Festival Internacional de Narración Oral ChileCuentos. Este evento, organizado por la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada, reúne desde 2018 a grandes contadores de historias de todo el mundo, tendrá presencia en Puerto Natales y Punta Arenas.

En el marco del Plan Regional de la Lectura, Escritura y Oralidad, y con el financiamiento de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa Fomento LEO, y de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, además de la colaboración de la Fundación José Nuez Martín, esta edición traerá a la región a destacados narradores de Hispanoamérica como Pep Bruno (España), Claudia Stella (Argentina) y Javier Ceballos (Colombia).

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó el despliegue de este certamen en la región y su impacto en la comunidad. “Como Ministerio, estamos comprometidos con la descentralización. Que el Festival ChileCuentos extienda su presencia en Magallanes, llegando con sus actividades a Puerto Natales y Punta Arenas, es vital para garantizar el acceso a las artes. Promover la práctica de la narración oral y rescatar el inmenso valor de la palabra, nos permite fortalecer nuestra memoria, fomentar la imaginación y estrechar los vínculos comunitarios”, recalcó.

Para Andrés Montero, escritor, narrador y uno de los organizadores del festival, “ChileCuentos es una fiesta que nos conecta con lo más propio de los seres humanos: el viejo placer de contar y escuchar historias. Estamos felices de regresar una vez más a Magallanes, una tierra mítica donde siempre hay una escucha muy linda de parte del público”.

Última Esperanza y Magallanes

El festival comenzará sus actividades en Puerto Natales el lunes 26 de octubre, con talleres en establecimientos educativos y una imperdible función de cuentos para toda la familia en la Biblioteca Municipal, a las 17:00 horas. Al día siguiente, el 27 de octubre, el mismo recinto (de 09:00 a 13:30 horas) acogerá un Seminario de Narración Oral y Mediación de la Lectura, dirigido a bibliotecarios, narradores, profesores y personas interesadas en el fomento lector y la narración de historias.

En tanto, en Punta Arenas la programación iniciará el miércoles 28 de octubre con talleres en recintos educativos. La jornada culminará con una esperada función de narración oral dedicada al público adulto en el bar Olé Tapas & Copas, a las 20:00 horas. Finalmente, el 29 de octubre, de 09:00 a 13:30 horas, tendrá lugar el Seminario de Narración Oral y Mediación de la Lectura en las dependencias del Cijum (Av. Salvador Allende N° 0291), enfocado también en docentes, bibliotecarios y gestores culturales.

Todas las actividades contempladas en esta edición son de carácter presencial y gratuito. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de los formularios respectivos para Puerto Natales y Punta Arenas, disponibles en la plataforma web chilecuentos.cl.