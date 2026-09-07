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Encuesta Cadem ubica al turismo como la industria mejor evaluada de Magallanes con un 90% de percepción positiva

El estudio correspondiente a julio de 2026 posiciona al sector por encima de la ganadería, el comercio y la salmonicultura. Un 59% de los encuestados lo considera el segundo pilar económico regional y un 45% lo señala como la principal vitrina de la zona hacia el extranjero.

Periodista Web
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La industria turística se consolidó como el sector mejor valorado por la ciudadanía en la V versión del Barómetro de la Región de Magallanes, estudio elaborado por la consultora Cadem correspondiente a julio de 2026.

De acuerdo con el sondeo, el turismo alcanzó un 90% de percepción positiva o muy positiva entre los habitantes de la zona austral, superando a actividades productivas como la ganadería (81%), el comercio local (73%), el transporte marítimo (71%) y la salmonicultura/pesca (71%). En materia económica, el sector se posicionó como el segundo pilar de la región con un 59% de las menciones totales, ubicándose únicamente por detrás de la industria pesquera y salmonera (71%).

Asimismo, un 45% de las personas consultadas identificó al turismo como la actividad que mejor proyecta internacionalmente a Magallanes, superando al salmón (22%) y al hidrógeno verde (21%). Desde la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), su gerenta Sara Adema valoró el respaldo ciudadano y enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo público-privado en materias de conectividad, infraestructura y sostenibilidad para responder a las exigencias del mercado global.

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