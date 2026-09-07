XXVI Campeonato Vanessa Mihovilovic reúne a más de 150 deportistas de gimnasia rítmica en Punta Arenas

Con la presencia de más de 150 competidoras de entre 4 y 18 años, el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas fue sede de la vigésimo sexta edición del Campeonato Vanessa Mihovilovic Bonardi de Gimnasia Rítmica.

El evento, organizado conjuntamente por la Asociación de Gimnasia de Punta Arenas (AGIPA) y la Fundación Municipal de Deportes —entidad encargada del financiamiento—, congregó a clubes de la Región de Magallanes, así como a delegaciones invitadas desde Chiloé y la República Argentina. El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, resaltó la convocatoria familiar de la iniciativa, estimando una asistencia superior a las 1.200 personas durante el sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

Por su parte, la presidenta de AGIPA, María Paz Vera, valoró el desarrollo del torneo local considerando la condición extrema y aislada de la región, factor que dificulta los traslados de las gimnastas hacia torneos interclubes en la zona central del país. Asimismo, el encargado de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, ratificó el compromiso institucional de continuar financiando infraestructura, pasajes y logística para cerca de 15 disciplinas deportivas en la comuna.