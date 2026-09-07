Familia de joven agredido con un machete en el centro de Punta Arenas exige cárcel efectiva para el imputado

Un clamor de justicia realizó la familia del joven de 18 años que resultó con lesiones de gravedad tras ser agredido con un machete la madrugada del pasado 16 de agosto en el centro de Punta Arenas.

Las declaraciones se dieron a conocer luego de que el Juzgado de Garantía decretara la prisión preventiva para el imputado, Amaro Asencio, un estudiante de enseñanza media formalizado por los delitos de lesiones graves y porte de arma cortopunzante. Los hechos ocurrieron en la intersección de Ignacio Carrera Pinto con Chiloé, donde la víctima fue abordada por un grupo de sujetos, golpeada en el suelo y atacada por Asencio con un machete de 50 centímetros de hoja, provocándole una fractura expuesta de rótula y, posteriormente, una fractura nasal por un golpe de pie en el rostro. La identificación del agresor fue concretada por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros mediante el análisis de cámaras de seguridad.

Tras fijarse un plazo de investigación de 60 días, los padres y familiares de la víctima manifestaron su preocupación por la evolución médica del joven y llamaron a los tribunales a aplicar una condena de presidio efectivo, enfatizando la peligrosidad del imputado y la gravedad de las secuelas provocadas.