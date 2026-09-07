Población penal del Complejo Penitenciario de Punta Arenas participó en corrida deportiva de 5 kilómetros

Un total de 47 personas privadas de libertad del Complejo Penitenciario de Punta Arenas participaron en una corrida deportiva de cinco kilómetros al interior del recinto, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y fortalecer los procesos de reinserción social.

La actividad requirió que los competidores completaran 60 vueltas a un circuito habilitado dentro del establecimiento penal. La jornada fue organizada de manera conjunta con la ONG norteamericana Deep Heart, entidad que promueve espacios de convivencia positiva en contextos de encierro en más de 60 países y que desarrolló esta corrida de forma simultánea en diversas cárceles a nivel internacional.

El jefe de la unidad, teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, junto a la jefa técnica del recinto, la psicóloga Lizet Hernández Levicán, destacaron que el evento se inserta en el Programa de Recreación Sociocultural de Gendarmería de Chile. Las autoridades enfatizaron el valor formativo de la actividad física para el bienestar integral de la población penal y la reducción de la rutina carcelaria.