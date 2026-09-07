Corte de Apelaciones decidirá cautelar de mujer involucrada en red de tráfico de drogas por delivery en Punta Arenas

Tres hombres quedaron en prisión preventiva y una mujer con arresto domiciliario total tras ser formalizados como presuntos integrantes de una agrupación dedicada al tráfico ilícito de drogas bajo la modalidad de reparto a domicilio o “delivery” en Punta Arenas.

El procedimiento fue concretado el pasado viernes por la Policía de Investigaciones (PDI) tras una investigación coordinada con la Fiscalía. Durante los allanamientos a los inmuebles utilizados por los imputados, los detectives incautaron cerca de 80 gramos de clorhidrato de cocaína, dosis de cannabis sativa, plantas en proceso de crecimiento, un arma de fuego y munición de diverso calibre.

Durante la audiencia de formalización, el Juzgado de Garantía decretó la máxima cautelar de privación de libertad para los tres varones. No obstante, respecto de la mujer imputada, el magistrado rechazó la prisión preventiva e impuso el arresto domiciliario total. Ante dicha resolución, la Fiscalía presentó una apelación verbal en el mismo acto, por lo que el expediente fue elevado a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, tribunal que deberá determinar la medida cautelar definitiva para la imputada.