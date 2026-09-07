Dos sujetos son detenidos por amenazas, agresión a Carabineros y hallazgo de cultivo indoor en Punta Arenas

Durante la noche del domingo 6 de septiembre, personal de la 1ª Comisaría de Carabineros de Punta Arenas acudió a un inmueble ubicado en la calle Almirante Villarroel producto de una denuncia por daños y amenazas en el contexto de un conflicto entre vecinos.

Al llegar al sector, la víctima denunció que dos individuos causaron destrozos en la fachada de su vivienda y en su vehículo particular, para luego amenazarla con armas blancas. Ante la llegada de la patrulla policial, los dos involucrados profirieron amenazas de muerte contra los funcionarios en servicio. Uno de los agresores intentó abalanzarse sobre el personal, siendo reducido en el lugar tras oponer resistencia y causar lesiones en el rostro y mano a uno de los carabineros.

En tanto, el segundo sujeto intentó ocultarse al interior de la propiedad, donde fue arrestado minutos más tarde. Durante la inspección del inmueble, Carabineros descubrió un sistema de cultivo de marihuana tipo indoor que albergaba un total de 50 plantas de cannabis sativa. Ambos detenidos fueron trasladados al Juzgado de Garantía para su control de detención y formalización, instancia donde el tribunal decretó su libertad con las cautelares de prohibición de acercarse y tomar contacto con la víctima.