EPAustral presenta ambiciosa cartera de proyectos: modernización del Muelle Prat, nuevo terminal de pasajeros y liderazgo en temporada de cruceros

En el marco de un plan integral de desarrollo para fortalecer la conectividad regional, la proyección antártica y la atención a la industria marítimo-turística, la Empresa Portuaria Austral (EPAustral) dio a conocer los avances de su cartera de proyectos de infraestructura y su plan comercial para los próximos años.
La exposición fue encabezada por el gerente general de EPAustral, José Barría, quien subrayó el rol estratégico que cumple la red portuaria en la conectividad intra e interregional, el respaldo a la actividad industrial y el sostenido auge del turismo náutico. Actualmente, la empresa administra cuatro terminales portuarios y siete rampas de conectividad en Magallanes.
Ampliación y nuevo terminal de pasajeros en Muelle Prat
Uno de los ejes prioritarios se concentra en el Muelle Arturo Prat de Punta Arenas, principal punto de atraque de pasajeros de la región:
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Ampliación operativa (+20%): Actualmente en proceso de licitación pública con más de 15 empresas interesadas y recepción de ofertas fijada para el 23 de noviembre. Las obras contemplan nuevas losas de conexión estructural y refuerzo del cabezo, lo que permitirá atender naves de hasta 317 metros de eslora en el lado sur y de 258 metros en el lado norte, facilitando no solo el desembarque de pasajeros sino también labores de transferencia de carga y avituallamiento. La inversión ronda los $12.000 millones de pesos, financiada con recursos propios de EPAustral y convenios con el Gobierno Regional.
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Nuevo Edificio Terminal de Pasajeros: Con licitación en curso (más de 20 firmas participantes y apertura de ofertas en enero), contempla una moderna estructura de 1.991 m² en dos niveles. El diseño se integrará armónicamente con el borde costero y la ciudad, ofreciendo salas polivalentes con capacidad para más de 600 personas destinadas a ferias, seminarios y turismo MICE. Su construcción generará hasta 100 empleos y se proyecta en un plazo de 16 a 18 meses.
“El Muelle Prat tiene espacio para seguir creciendo a lo largo del año. Con estas obras daremos mayor flexibilidad operativa y un salto cualitativo en la atención a las naves, evitando que la logística de abastecimiento interfiera con el flujo de visitantes”, destacó José Barría.
Terminal Mardones y proyección en Puerto Williams y Natales
En paralelo, EPAustral reportó avances significativos en sus restantes instalaciones de la región:
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Terminal José Mardones (Punta Arenas): Destinado principalmente al movimiento de contenedores, graneles y cargas de proyectos industriales, registra un 98% de avance en las obras de refuerzo de losas. El proyecto representó una inversión de $8.800 millones de pesos y mejorará notablemente la eficiencia y capacidad de transferencia de carga en sus 24 hectáreas de explanada.
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Puerto Williams: Mientras se mantiene la operación mediante convenio en el muelle Guardián Brito de la Armada (con 32 recaladas estimadas para esta temporada), la empresa gestiona con la Dirección de Obras Portuarias (DOP) el futuro convenio de administración del nuevo muelle multipropósito. La infraestructura, dotada de un cabezo de 130 metros y dolphins de amarre, podrá recibir naves de hasta 240 metros de eslora hacia la temporada 2027-2028, permitiendo atender recaladas dobles y duplicar la capacidad turística del extremo sur.
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Puerto Natales: Mantiene su infraestructura orientada al atraque de ferries y cruceros (con capacidad para naves de 150 metros de eslora), consolidándose como pilar de la conectividad en la Provincia de Última Esperanza.
Magallanes lidera el 53% del turismo de cruceros del país
Durante la instancia, Barría resaltó que Magallanes se consolida como la puerta de entrada marítima a Chile y a la Antártica, concentrando el 53% de las recaladas de cruceros a nivel nacional.
Para el ciclo 2026-2027 se proyectan 160 recaladas (105 internacionales y 55 nacionales) y cerca de 70.000 pasajeros. Entre los hitos operacionales figura la jornada del 14 de diciembre, fecha en que coincidirán tres cruceros de forma simultánea en Punta Arenas.
Ante este dinamismo, EPAustral lidera un trabajo coordinado bajo el concepto de “Ciudad-Puerto”, articulando esfuerzos con el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y el comercio local. “La oferta no termina en el puerto; es la ciudad entera la que recibe al turista, por lo que buscamos elevar el estándar de la experiencia integral del visitante”, remarcó el ejecutivo.
Apertura de Registro de Proveedores Marítimo-Portuarios
Como parte de su estrategia comercial y de promoción del Estrecho de Magallanes como polo de servicios, la empresa anunció la apertura de un Registro de Proveedores de Servicios Marítimo-Portuarios.
La iniciativa busca catastrar y articular a las empresas locales que abastecen a las naves (combustible, víveres, piping, reparaciones y servicios técnicos), brindando certidumbre y visibilidad a las navieras que recalan en Punta Arenas, Puerto Natales y Puerto Williams.