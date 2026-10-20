EPAustral presenta ambiciosa cartera de proyectos: modernización del Muelle Prat, nuevo terminal de pasajeros y liderazgo en temporada de cruceros

El general de la Empresa Portuaria Austral, José Barría, detalló las inversiones en infraestructura para Punta Arenas, Puerto Williams y Terminal Mardones, además de destacar que la región concentra el 53% de las recaladas de cruceros a nivel nacional.