Rector Maripani rinde Cuenta Pública de la UMAG y fija horizonte digital para Magallanes

En el auditorio del Centro Asistencial Docente y de Investigación (CADI-UMAG), en el sector norte de Punta Arenas, el rector José Maripani Maripani presentó la Cuenta Pública Anual de la Universidad de Magallanes. La instancia formalizó el cierre de las actividades por los 65 años de presencia de la educación superior estatal en la zona austral y selló un hito administrativo clave: la notificación formal del término anticipado del régimen de supervisión especial instruido por la Superintendencia de Educación Superior (SES), sustentado en el restablecimiento de los equilibrios financieros de la institución.

El informe dio cuenta de los resultados derivados de la implementación del Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera, diseñado para revertir la vulnerabilidad presupuestaria que afectó al plantel en ejercicios anteriores.

De los números rojos al superávit operacional

Durante el ejercicio financiero 2025, la casa de estudios registró ingresos por actividades ordinarias ascendentes a $33.124 millones, lo que representó un incremento del 4,9% respecto de 2024. Paralelamente, la política de contención del gasto derivó en una contracción del 5,9% en los costos de operación y del 6% en los gastos de administración.

La combinación de ambas variables permitió revertir el déficit operacional de $3.248 millones constatado en 2024, transformándolo en un saldo positivo de $358 millones al cierre de 2025. El ajuste implicó una recuperación neta superior a los $3.600 millones en un período de doce meses.

En materia de pasivos, los compromisos bancarios e institucionales mostraron un desendeudamiento progresivo: el pasivo financiero pasó de $10.830 millones en diciembre de 2025 a $9.332 millones a junio de 2026, lo que equivale a una reducción del 13,8%.

Respaldo fiscal y gobernabilidad

El levantamiento de la tutela ministerial quedó formalizado mediante la Resolución Exenta N° 704 de la SES, documento que valida la salida del régimen de vigilancia y restituye a la UMAG su plena autonomía de gestión ordinaria.

Durante su intervención, el rector José Maripani Maripani enfatizó que el saneamiento contable obedece al compromiso colectivo de los estamentos de la casa de estudios:

“Siempre dar una cuenta pública a la comunidad es parte de la responsabilidad que tenemos como institución del Estado de Chile. La Superintendencia de Educación Superior, al enviar esta resolución que nos saca de encima esta supervisión y vigilancia respecto a la universidad, también es una muestra de que confía en la gobernabilidad; pero no de un grupo de personas, sino de la institución en su conjunto. Toda la comunidad trabajó para salir de la situación financiera difícil, asumiendo más carga y responsabilidades”.

Universidad digital contra las barreras geográficas

Consolidada la estabilidad presupuestaria, la rectoría expuso los lineamientos de su plan de modernización formativa, centrado en el desarrollo de un modelo de universidad digital orientado a mitigar el aislamiento geográfico característico de Magallanes.

El proyecto contempla habilitar plataformas telemáticas y metodologías semipresenciales para proyectar carreras de pregrado, postgrado y programas de educación continua hacia las provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica Chilena. La estrategia apunta a que habitantes de centros urbanos y localidades aisladas como Puerto Natales, Porvenir o Puerto Williams puedan acceder a formación profesional sin verse forzados al desarraigo o al traslado definitivo hacia la capital regional.

La meta: Acreditación Institucional 2028

El ordenamiento financiero y la digitalización curricular operan como los cimientos del próximo ciclo de evaluación ante la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), programado para 2028.

Hacia ese hito, la UMAG buscará certificar sus estándares en gestión estratégica, docencia y vinculación con el medio, afianzando a la vez sus líneas de investigación en ciencia subantártica y antártica, biomedicina regional y los requerimientos tecnológicos asociados a las nuevas matrices productivas y energéticas del extremo sur.