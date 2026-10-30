Proyecto del Polideportivo Antártica Chilena obtiene RS para financiar su etapa de diseño en Punta Arenas

Un paso clave en su trayectoria técnica anotó el proyecto para la construcción del Polideportivo Antártica Chilena, luego de obtener la Recomendación Satisfactoria (RS) para su fase de diseño. La iniciativa, gestionada por la Municipalidad de Punta Arenas, busca dotar a la capital regional de un complejo deportivo techado de gran envergadura para entrenamientos, campeonatos federados y eventos culturales masivos.

El alcalde Claudio Radonich relevó la aprobación técnica otorgada al proyecto: “Esto era fundamental, porque se dio el visto bueno para que pueda ser financiado el estudio de diseño de este sueño para nuestra ciudad, contar con un polideportivo. Calculamos una capacidad para 5.000 personas y diez espacios para entrenamiento, pero lo más importante es que tendrá una cancha principal que cumplirá con estándares internacionales, como las normas FIBA para el básquetbol y las exigencias internacionales del vóleibol, balonmano y otros deportes bajo techo”.

El jefe comunal remarcó que las características del recinto permitirán postular a torneos de alcance sudamericano y albergar recitales o convenciones de alta convocatoria, subsanando el déficit actual de infraestructura techada en Magallanes.

Detalles técnicos, emplazamiento y plazos

En términos estructurales, la obra proyecta una superficie predial de 15.600 metros cuadrados, con 10.311 metros cuadrados de edificación, graderías con butacas individuales, salas multiuso con pavimentos de poliuretano y un área destinada a 355 estacionamientos. El emplazamiento se ubicará a un costado del Gimnasio Fiscal por calle Kuzma Slavic, conectando de forma directa con avenidas Bulnes, España y Costanera del Estrecho.

El director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Nicolás Pérez-Montt, detalló el financiamiento que ahora debe gestionar el municipio ante el Gobierno Regional: “El monto solicitado para esta etapa es de $1.057 millones y estimamos que, en un periodo de 18 meses, la consultoría debería entregarnos todos los insumos necesarios para posteriormente postular a la ejecución de las obras. La inversión total de construcción podría fluctuar entre los $40.000 y $50.000 millones“.

El profesional explicó que el RS mantiene una vigencia de tres años, esperando que el CORE comprometa los recursos presupuestarios para licitar la consultoría el próximo año.

Respaldo transversal en el Concejo Municipal

El avance del expediente concitó el respaldo de los integrantes del Concejo Municipal. La concejala Alicia Stipicic destacó las oportunidades formativas para las nuevas generaciones: “Con este diseño se da un gran paso para el fortalecimiento del deporte, la cultura y nuestro futuro”. En la misma línea, la edil Carla Jiménez llamó al Gobierno Regional a priorizar los recursos para materializar el anhelo ciudadano.

A su vez, el concejal Germán Flores dimensionó el impacto del aforo frente al crecimiento demográfico comunal: “Una ciudad que hoy tiene cerca de 140 mil habitantes necesita un espacio deportivo y cultural con capacidad para aproximadamente 5.000 personas. Actualmente, nuestra mayor capacidad en un recinto es de alrededor de 1.800 personas, por lo que esta es una buena noticia y un avance en infraestructura que Punta Arenas y la Región de Magallanes merecen”.

Finalmente, el alcalde Radonich enfatizó el carácter de Estado que debe tener la obra para superar los ciclos edilicios: “Este polideportivo probablemente no lo vamos a ver construido nosotros, porque es un proyecto que tomará varios años, pero un día más es un día perdido. Queremos dejarlo como un sello para la ciudad, porque estos son temas que no tienen color político”, concluyó.