Especialista advierte alza de virus respiratorios en Magallanes y llaman a reforzar vacunación

Un progresivo incremento en la circulación de patógenos comenzó a registrarse en la Región de Magallanes durante las últimas semanas, según el monitoreo epidemiológico local.

Aunque la curva muestra un ascenso paulatino, las cifras generales de contagio se sitúan aún significativamente por debajo de los registros de 2025.

​De acuerdo con el Observatorio de Virus Respiratorios de RedSalud, la mayor parte de las consultas en la zona corresponde a infecciones leves.

Al respecto, el doctor Dino Sepúlveda, especialista en salud pública y Jefe de Estudios Observacionales de RedSalud, detalló: “De los casos analizados en nuestra red disponible en nuestro Observatorio de Virus Respiratorios de RedSalud durante las últimas semanas, los virus más detectados son el rinovirus, causante del resfrío común, el SARS-CoV-2 y el adenovirus, que en general provocan cuadros leves”.

​El especialista señaló que esta situación refleja un cambio en la estacionalidad habitual de estas infecciones. Según explicó, “a nivel país observamos un leve incremento de casos y una modificación en el patrón de contagio respecto de los años previos a 2019, cuando el alza se limitaba al invierno. Recordemos que el año pasado hubo también un aumento en los cuadros de influenza durante en octubre. Lo anterior se explica por diversas razones, relacionadas con las variantes circulantes de influenza, el impacto posterior a la pandemia de SARS-CoV-2 en la circulación de otros virus respiratorios y, adicionalmente, los cambios asociados a condiciones meteorológicas adversas, que promueven la permanencia en espacios cerrados y facilitan la transmisión de virus respiratorios”.

​Frente a la realidad magallánica, el médico recalcó la necesidad de inmunizarse: “Es fundamental poner énfasis en la vacunación contra la influenza A y B, ambas contenidas en la vacuna que administra el Ministerio de Salud, especialmente en grupos de riesgo”. Los reportes se mantienen disponibles en la plataforma institucional del observatorio.