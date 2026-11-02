​Natales busca financiamiento regional para sostener arriendo del Eleam

​La Municipalidad de Natales despliega gestiones urgentes para dar continuidad al Establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (Eleam) y evitar el desarraigo de sus 19 residentes. Aunque el convenio de operación con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) rige hasta el 30 de abril de 2027, la solicitud de restitución del inmueble por parte de Conapran y una notificación de Senama sobre reubicación gradual encendieron las alarmas.

​“Nuestra prioridad absoluta es entregar certeza a las personas mayores, a sus familias y a los funcionarios. No queremos traslados”, afirmó la alcaldesa Ana Mayorga.

​Frente a la contingencia, el municipio planteó arrendar de forma transitoria la actual sede, explorando vías de financiamiento con el Gobierno Regional de Magallanes y en mesa técnica con Senama y Conapran para definir montos, plazos y recursos operacionales.

​“Debemos avanzar en paralelo: lograr un arriendo transitorio inmediato y no frenar el proyecto definitivo”, recalcó Mayorga.

​En esa línea, el municipio ya dispuso un terreno propio y un profesional con dedicación exclusiva para diseñar el futuro Eleam definitivo, proyectado para 30 usuarios, con el fin de postular a fondos de edificación.