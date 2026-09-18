Especialistas entregan recomendaciones para frenar siniestros viales, intoxicaciones y quemaduras

Ante las festividades de Fiestas Patrias, la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu) formuló un firme llamado a la prevención y a la responsabilidad para evitar accidentes, intoxicaciones alimentarias y quemaduras, contingencias que suelen incrementarse durante los festejos.

El riesgo vial constituye uno de los puntos más críticos de la jornada. El año pasado hubo 23 personas que perdieron la vida en siniestros de tránsito, mientras que Carabineros detuvo a 399 conductores por desplazarse bajo los efectos del alcohol o drogas.

Frente a estas cifras, desde Sochimu insisten en la tolerancia cero al volante: entregar las llaves, acordar un conductor designado o recurrir a transportes seguros.

En materia alimentaria y doméstica, la entidad insta a conservar la cadena de frío en carnes y lácteos, comprar solo en recintos autorizados y moderar el consumo de alimentos. Esta última recomendación resulta clave para pacientes con enfermedades crónicas, como diabetes o hipertensión, quienes no deben suspender sus tratamientos ni alterar los horarios de sus medicamentos habituales.

Respecto de la seguridad en el hogar y espacios públicos, el organismo recalca la necesidad de ubicar parrillas en superficies estables y ventiladas, mantener a los niños alejados del fuego y bajo supervisión permanente, además de evitar el uso de hilo curado, cuyo manejo está totalmente prohibido por su alta peligrosidad.

“Muchas de las emergencias que vemos durante estos días pueden prevenirse con medidas muy simples”, el presidente de Sochimu, destacó Allan Mix, recordando que los servicios de urgencia del país operarán las 24 horas para atender cualquier eventualidad.