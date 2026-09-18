Conaf y Carabineros despliegan operativo de prevención y fiscalización forestal en Agua Fresca por Fiestas Patrias

En el marco de las festividades de Fiestas Patrias y con el propósito de proteger los ecosistemas de la zona austral, la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en conjunto con Carabineros de Chile, encabezó un operativo preventivo y de fiscalización en la ruta hacia el sector de Agua Fresca, al sur de Punta Arenas.

La jornada desarrollada este jueves 17 de septiembre involucró a profesionales del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales (Deprif), brigadistas y personal del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental. La intervención se enfoló en el control del transporte legal de madera y la difusión de recomendaciones para evitar el uso irresponsable del fuego en áreas no habilitadas.

Despliegue de brigadas regionales

El hito contó con la participación de la delegada presidencial Ericka Farías, el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, y el director regional de Conaf, John Revello. Este último destacó que la iniciativa coincide con el despliegue de la temporada operativa: “Esta acción se concreta precisamente cuando Conaf ya se encuentra implementando sus brigadas en distintos puntos del territorio, fijando la prevención como principal eje operativo”, sostuvo Revello.

Por su parte, la delegada Ericka Farías resaltó la puesta en marcha de los dispositivos de resguardo ambiental, enfatizando que “siempre va a ser mejor prevenir que lamentar un combate contra el fuego”, instando a la ciudadanía a denunciar de forma oportuna cualquier conducta de riesgo en la región.