Detienen a prófugo de la justicia que mantenía tres órdenes de detención

En el marco de patrullajes de fiscalización y labores investigativas en la comuna de Porvenir, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría de Carabineros concretó la detención de un sujeto de 23 años que se mantenía prófugo de la justicia.

El procedimiento se registró durante la tarde en distintos puntos de la localidad fueguina, momento en que los efectivos interceptaron al individuo para someterlo a un control de identidad preventivo. Al consultar la plataforma policial, el sistema confirmó que el sujeto registraba tres órdenes de detención pendientes emitidas por los tribunales.

Causas judiciales y control de detención

Las órdenes de aprehensión vigentes correspondían a causas penales por los delitos de lesiones graves, desacato y amenazas simples. Ante el hallazgo, el personal especializado procedió al arresto inmediato del individuo y a su posterior traslado hasta las dependencias de la unidad policial.

El subteniente Rodrigo Fuenzalida Rojas, oficial de servicio de la Tercera Comisaría de Porvenir, detalló que “la SIP de la unidad, en cumplimiento a las órdenes judiciales, reconoció y efectuó un control de identidad a un sujeto que se mantenía prófugo de la justicia, confirmando las tres órdenes vigentes por lesiones graves, amenazas simples y desacato”. El detenido, de nacionalidad chilena y domiciliado en Porvenir, quedó a disposición del Juzgado de Garantía para la correspondiente audiencia de control de detención y formalización.