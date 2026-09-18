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Justicia de Nueva Zelanda declara culpable a excandidata chilena a constituyente por estafas con visas

Paola Walker Rodríguez enfrentó acusaciones interpuestas por chilenos ante el Ministerio de Negocios neozelandés tras cobrar por gestiones estudiantiles que jamás realizó a través de su agencia de viajes. La lectura de su sentencia quedó programada para 2027.

Periodista Web
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La Justicia de Nueva Zelanda declaró culpable a la ciudadana chilena Paola Walker Rodríguez por los delitos de engaño y cobros irregulares en la tramitación de visas de intercambio estudiantil, procedimientos que ofrecía comercialmente a través de su empresa Walker Travel Education.

Las acciones judiciales surgieron a raíz de denuncias presentadas por afectados chilenos ante el Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo de Nueva Zelanda. Según los testimonios recopilados por Chilevisión, los clientes contrataban cursos completos y pagaban elevados abonos bajo la promesa de obtener visas de estudio y trabajo; sin embargo, al arribar al país oceánico descubrían que la agencia solo gestionaba sus ingresos como turistas sin haber iniciado trámites ante el departamento de Inmigración local.

Perfil público y lectura de sentencia

Walker Rodríguez tuvo una figuración pública previa en Chile al presentarse como candidata a la Convención Constitucional en 2021 por el distrito 10 bajo el pacto “Independientes como tú”, elección en la que no resultó electa tras reunir el 0,60% de las preferencias (2.545 votos). En 2020 también había participado activamente en favor de la opción Apruebo durante el primer plebiscito constitucional.

Afectados por la agencia señalaron haber enfrentado meses de incertidumbre mediante correos electrónicos falsos donde la empresa excusaba demoras alegando requerimientos adicionales de las autoridades. La justicia neozelandesa fijó la lectura de la sentencia definitiva de la causa para febrero de 2027.

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