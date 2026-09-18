Brote de “malaria de aeropuerto” en Fráncfort deja tres muertos y activa alertas de salud en Alemania

Un inédito brote de malaria en la ciudad de Fráncfort del Meno, Alemania, ha dejado un saldo de tres personas fallecidas y ocho contagiadas desde julio de 2026, según confirmó la oficina municipal de salud tras emitir una alerta sanitaria por dos nuevos casos en el barrio de Schwanheim, colindante con el aeropuerto internacional.

Las indagaciones apuntan a un fenómeno conocido como “malaria de aeropuerto”, el cual ocurre cuando mosquitos infectados viajan de forma involuntaria en los aviones desde regiones endémicas, sobreviven al trayecto y transmiten el parásito Plasmodium al picar a residentes o trabajadores de las inmediaciones del aeródromo que no han realizado viajes al extranjero.

Síntomas e investigaciones del Instituto Robert Koch

Los dos últimos pacientes confirmados permanecen hospitalizados mientras el Instituto Robert Koch (RKI) investiga si existe una cadena epidemiológica común. La entidad precisó que este tipo de transmisión es inusual en Europa —donde más del 99% de los diagnósticos corresponden a viajeros retornados—, registrándose históricamente 145 casos sin viaje previo entre 1969 y 2024 en el continente, liderados por Francia (52), Bélgica (19) y Alemania (9).

El mayor peligro del brote radica en la dificultad de detección temprana, puesto que la malaria tropica (variante potencialmente fatal) presenta síntomas iniciales similares a los de una gripe común o gastroenteritis, tales como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y molestias articulares. Ante esto, las autoridades alemanas llamaron a consultar inmediatamente a centros médicos a toda persona que viva o trabaje cerca de la terminal aérea y presente dicha sintomatología.