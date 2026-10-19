Estudiantes de Magallanes llevarán la “cueca patagónica” a la VII Muestra Escolar en la Región de Los Ríos

el Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Magallanes y de la Antártica Chilena, José Raúl Alvarado Díaz, recibió en un saludo protocolar a la delegación de estudiantes que viajará a la Región de Los Ríos para representar a la zona en la esperada VII Muestra de Cueca Escolar.

Durante el encuentro, la autoridad felicitó a los jóvenes por este importante logro y destacó el inmenso valor de preservar las expresiones folclóricas y la identidad cultural del país.

“Quiero felicitarlos por mantener vivas nuestras tradiciones, especialmente la cueca, nuestro baile nacional y una expresión de orgullo e identidad chilena. Nos llena de satisfacción que jóvenes de Magallanes representen a nuestra región y a las cuatro provincias en la VII Muestra de Cueca Escolar. Les deseamos mucho éxito y esperamos que lleven nuestras tradiciones con alegría y orgullo a la Región de Los Ríos”, señaló el seremi José Raúl Alvarado Díaz.

[Sugerencia: Insertar aquí fotografía principal del Seremi junto a los estudiantes]

La comitiva magallánica pertenece al Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez. La terapeuta ocupacional del establecimiento educativo, Vania González, agradeció el encuentro y las palabras de respaldo entregadas a los escolares de cara a su viaje.

“Estoy muy orgullosa de acompañar a los estudiantes en esta experiencia y de poder compartir nuestro folclore y representar a nuestra querida región de Magallanes. Agradecemos mucho la recepción y las palabras de apoyo del seremi. Es muy lindo poder vivir todo esto junto a los estudiantes”, expresó la profesional.

Identidad regional en el escenario nacional

Uno de los principales atractivos que la delegación llevará al sur del país será la exhibición de la cueca patagónica, una variante propia de la zona austral. Emily Negrón, estudiante de tercero medio del Liceo Politécnico, valoró la disposición de la autoridad y la vitrina que significa este encuentro.

“Fuimos a la Seremi para el saludo protocolar y la recepción fue muy gratificante, porque se dio el tiempo de conocernos y darle importancia al folclore. Para nosotros, representar a Magallanes con la cueca patagónica significa dar a conocer un baile regional que gran parte de Chile no conoce”, destacó la alumna.

Además, la estudiante agradeció los presentes entregados por la autoridad para acompañarlos en su travesía: “Las poleras con guardapampa y la bandera de nuestra región que nos regaló fueron un detalle muy bonito, único y pensado para nosotros, que podremos llevar durante nuestro viaje”.

[Sugerencia: Insertar aquí fotografía detalle de los estudiantes con las poleras y la bandera]

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación de Magallanes reiteraron el reconocimiento al compromiso de esta delegación estudiantil, deseándoles el mayor de los éxitos en su presentación nacional, donde sin duda dejarán en alto el patrimonio cultural y el talento de la juventud magallánica.