Operadores turísticos brasileños recorrieron los principales atractivos de Magallanes

Con el objetivo de fortalecer el posicionamiento de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena en el mercado internacional, ocho tour operadores provenientes de Brasil participaron en un viaje de familiarización (FAM Trip) que les permitió conocer de primera mano los principales atractivos, experiencias y servicios turísticos del destino.

Esta iniciativa fue impulsada por ProChile, mediante la gestión de su equipo en Brasil y la coordinación con la Dirección Regional de Magallanes, en colaboración con la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) y la Cámara de Turismo Austro Chile. La acción forma parte del trabajo que ProChile desarrolla con los gremios turísticos para generar oportunidades de promoción y comercialización internacional.

Durante más de cinco días, los representantes de las empresas brasileñas recorrieron distintos sectores de Torres del Paine, Puerto Natales y Punta Arenas, disfrutando de algunas de las rutas escénicas más emblemáticas de la Patagonia chilena y conociendo la diversidad de experiencias que ofrece el territorio.

La programación contó con la valiosa colaboración de empresas vinculadas a los gremios del turismo, que contribuyeron al desarrollo de esta experiencia, permitiendo a los visitantes conocer la infraestructura, gastronomía, hospitalidad y calidad de los servicios turísticos disponibles en uno de los destinos naturales más reconocidos del mundo.

La experiencia culminó con una rueda de negocios, instancia que permitió generar vínculos comerciales directos con 24 prestadores de servicios turísticos de la zona, favoreciendo la creación de nuevas oportunidades para la incorporación de productos de Magallanes en el mercado brasileño.

Desde ProChile destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, que permiten mostrar el destino desde la experiencia directa, fortaleciendo la confianza de los operadores internacionales y entregándoles herramientas concretas para su futura comercialización.

Alejandra Covacevic, directora regional de ProChile Magallanes, señaló:

“Desde ProChile impulsamos estas acciones para acercar la oferta turística regional a compradores internacionales y facilitar vínculos comerciales concretos. La coordinación entre nuestro equipo en Brasil, la oficina regional y los gremios ha sido esencial para que estos ocho operadores conozcan en terreno las experiencias de Magallanes y puedan incorporarlas a su oferta en el mercado brasileño. Este FAM Trip es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando el sector público y privado trabajan de manera coordinada, sumando esfuerzos y capacidades en torno a un objetivo común. La colaboración público-privada es fundamental para impulsar iniciativas de alto impacto que contribuyan al desarrollo y la internacionalización de nuestra región”.

Instancia fundamental

Sara Adema, representante de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), destacó que “para nuestra asociación, estas instancias son fundamentales, porque estamos convencidos de que la mejor manera de promocionar nuestro destino es permitir que quienes posteriormente lo comercializarán puedan vivir la experiencia en primera persona. Brasil representa un mercado de gran interés para la Patagonia y este tipo de acciones nos permite mostrar no solo la belleza de nuestros paisajes, sino también la calidad de nuestros servicios, la diversidad de experiencias y el trabajo que existe detrás de nuestra oferta turística. Valoramos profundamente el compromiso permanente de ProChile y la articulación entre el sector público y privado, que hace posible concretar estas iniciativas de promoción internacional”.

Por su parte, Daniela Rodríguez, gerente de Austro Chile, expresó que “esta acción se enmarca en el profundo trabajo que los gremios turísticos venimos desarrollando en el mercado brasileño, que es estratégico para Magallanes. Es una muestra concreta de lo que podemos lograr cuando existe colaboración público-privada. Si bien los operadores conocen solo una parte de nuestros atractivos, estas instancias permiten capacitarlos sobre el destino, ampliando su conocimiento de los atractivos y alternativas turísticas de todo el territorio regional. Además, permiten que las empresas locales generen redes comerciales directamente desde nuestra región, abriendo nuevas oportunidades de comercialización para Magallanes”.

Finalmente, desde la organización de este viaje de familiarización agradecieron especialmente el permanente apoyo y compromiso de ProChile Brasil, así como la colaboración de las empresas participantes, destacando que la coordinación público-privada es fundamental para continuar posicionando a Magallanes en los mercados internacionales.