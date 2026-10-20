Estudiantes llevarán la cueca patagónica a encuentro en Los Ríos

Entre hoy y el viernes 23 de octubre, la Región de Los Ríos será sede del encuentro nacional que reúne a los campeones de cueca escolar regional de todo el país. Previo a su viaje, la delegación magallánica fue despedida por la Secretaría Regional Ministerial de Educación que felicitó a la delegación por este logro y destacó el valor de preservar las expresiones folclóricas y la identidad cultural del país a través de la cueca.

Emily Negrón, estudiante de tercero medio del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henriquez, aprovechará la oportunidad de dar a conocer la cueca patagónica en el norte del país.

“Para nosotros, representar a Magallanes con la cueca patagónica significa dar a conocer un baile regional que gran parte de Chile no conoce. Además, las poleras con guardapampa y la bandera de nuestra región que nos regaló fueron un detalle muy bonito, único y pensado para nosotros, que podremos llevar durante nuestro viaje”, señaló.

La terapeuta ocupacional del mismo liceo, Vania González, agradeció el encuentro y las palabras de apoyo entregadas a los estudiantes.

“Estoy muy orgullosa de acompañar a los estudiantes en esta experiencia y de poder compartir nuestro folclore y representar a nuestra querida región de Magallanes”, agregó.

El seremi de Educación, José Raúl Alvarado, les deseó éxito en su participación en la muestra nacional: “Quiero felicitarlos por mantener vivas nuestras tradiciones, especialmente la cueca, nuestro baile nacional y una expresión de orgullo e identidad chilena. Nos llena de satisfacción que jóvenes de Magallanes representen a nuestra región y a las cuatro provincias en la VII Muestra de Cueca Escolar. Les deseamos mucho éxito y esperamos que lleven nuestras tradiciones con alegría y orgullo a la Región de Los Ríos”, señaló.