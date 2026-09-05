Farmacias comunales superan los 48 mil usuarios

Las farmacias comunales han experimentado un aumento en su demanda durante este año. De acuerdo con cifras entregadas por el área de Salud, desde enero a la fecha se han atendido 48.300 usuarios y se han dispensado 168.221 productos, lo que representa un incremento de 12,4% respecto del mismo periodo del año anterior.

Víctor Fuentes, jefe de área de Salud, destacó que estas cifras reflejan el interés de la comunidad por utilizar este sistema, que busca facilitar el acceso a medicamentos a precios más convenientes. Actualmente, existen dos puntos de atención, ubicados en los accesos de los Cesfam Tomás Fenton, en el sector norte, y Juan Damián, en el sector sur.

Ambas farmacias mantienen atención de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 20:00 horas, mientras que los sábados funcionan desde las 10:00 hasta las 16:30 horas. Los medicamentos son adquiridos a través de Cenabast, mecanismo que permite mantener precios bajos para los usuarios.

Desde Salud explicaron que esta modalidad también puede generar quiebres de stock cuando un determinado medicamento no está disponible en Cenabast. La alternativa de adquirirlo por otras vías implicaría un mayor costo y podría llevar su precio a niveles similares a los de las cadenas de farmacias. Por ello, se busca mantener un stock adecuado e incorporar nuevos medicamentos de acuerdo con las necesidades planteadas por la comunidad, siempre que estos se encuentren disponibles mediante Cenabast.