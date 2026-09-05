Hospital renueva equipamiento de sus unidades críticas pediátricas

Una inversión cercana a los $1.000 millones permitió renovar parte del equipamiento de las unidades de pacientes críticos neonatal y pediátrica del Hospital Clínico de Magallanes, incorporando tecnología de última generación para fortalecer la atención de niños y recién nacidos de toda la región. La iniciativa, financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), considera incubadoras híbridas, ventiladores mecánicos, monitores y otros equipos destinados a potenciar la capacidad resolutiva del principal centro de alta complejidad pediátrica de Magallanes.

El director subrogante del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, destacó que se trata de equipamiento fundamental para el funcionamiento de estas unidades, considerando que anualmente entre 80 y 100 recién nacidos requieren hospitalización. A ello se suma la atención de pacientes pediátricos que necesitan cuidados de alta complejidad. “Nuestra unidad queda realmente muy potenciada con este equipamiento. Significa una inversión de alrededor de mil millones de pesos desde el Fondo Nacional de Desarrollo Regional”, señaló.

El jefe del Centro de Responsabilidad Infanto Juvenil del Hospital Clínico de Magallanes, Dr. Germán Sepúlveda, valoró especialmente la renovación, considerando que se trata del único recinto de la región que entrega atención pediátrica de alta complejidad. “Este proyecto vino a ayudarnos a renovar equipos muy complejos que nos permiten mantener a los pacientes acá, manejarlos acá, evitar todo el trauma y todo el riesgo que significa subirlos a un avión y enviarlos a otro centro, separarlos de la familia”, explicó. La iniciativa contempla la renovación de ventiladores mecánicos, incubadoras, bombas de infusión, ecógrafos y equipos de gastroenterología, entre otros.

Anualmente, entre 3.000 y 4.000 niños reciben el alta desde el servicio de Pediatría, mientras que cerca de mil pacientes son atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. No obstante, Sepúlveda advirtió que aún existe una brecha de recurso humano, ya que actualmente un mismo médico debe cubrir las unidades críticas neonatal y pediátrica, además de Pediatría y situaciones de urgencia. “Estamos presentando proyectos y trabajando para poder lograr un segundo residente. Es una brecha que yo espero que pronto se solucione”, afirmó.