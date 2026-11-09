Feria Laboral INACAP–CPC 2026 reúne a más de 20 empresas y abre vacantes presenciales en Punta Arenas

Con el propósito de dinamizar el mercado ocupacional y generar un punto de encuentro directo entre las empresas y los trabajadores de la zona austral, este 10 y 11 de noviembre se desarrollará la Feria Laboral INACAP–CPC 2026 en Punta Arenas. La actividad, de carácter gratuito y abierta a toda la comunidad, pondrá a disposición de los asistentes una oferta laboral diversificada mediante la presencia física de más de una veintena de organizaciones de diversos rubros productivos.

La jornada se llevará a cabo en las dependencias de INACAP Punta Arenas y estará estructurada en dos turnos diarios de atención: en el bloque matinal, de 09:00 a 13:00 horas, y durante la tarde, entre las 14:30 y las 17:00 horas. Para agilizar las postulaciones y entrevistas breves en los distintos módulos, se solicita a los asistentes concurrir con su cédula de identidad y copias de su currículum debidamente actualizado.

Vinculación directa con el sector productivo

“Esta feria es una gran oportunidad para quienes están buscando trabajo o desean acceder a nuevas alternativas laborales. Invitamos a toda la comunidad a acercarse, conocer las ofertas disponibles y conversar directamente con las empresas participantes. Es importante asistir con el currículum actualizado y el carnet de identidad”, afirmó Denisse Alvarado, encargada de Empleabilidad y Egresados de INACAP Punta Arenas.

Junto al despliegue presencial, la iniciativa cuenta con un soporte tecnológico mediante la plataforma digital Emplea Chile (www.emplea.inacap.cl). Este portal institucional enlaza a nivel nacional a más de 200 mil usuarios con 16 mil empresas, e incorpora instrumentos de inteligencia artificial como un coach laboral para perfeccionar perfiles, simuladores para entrenar entrevistas de trabajo y evaluaciones de competencias.