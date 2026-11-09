Joven pianista Matilde Barría Henríquez brindó concierto clásico en el Club de la Unión de Punta Arenas

Una destacada jornada de música clásica se vivió en el salón central del Club de la Unión de Punta Arenas, escenario donde la joven estudiante Matilde Barría Henríquez presentó su cuarto recital solista de teclado.

La presentación, organizada por la Academia Musical “Profesor Jorge Huidobro”, contempló un repertorio enfocado íntegramente en las seis sonatinas del compositor italiano Muzio Clementi. La ejecución de las piezas contó con una alta asistencia de público, familiares y seguidores de la escena docta local.

Este ciclo de conciertos forma parte de una política formativa implementada hace cuatro años por la academia, cuyo propósito es llevar el trabajo técnico desarrollado en las aulas hacia espacios de difusión comunitaria, visibilizando a nuevos talentos del territorio austral. El proceso anual de formación de los estudiantes de las áreas de piano, guitarra y canto concluirá formalmente con la tradicional Velada de Clausura.

Tras la presentación, el director de la entidad formativa, Jorge Huidobro, valoró la disciplina y constancia mostrada por la alumna en su preparación. Asimismo, el docente agradeció el respaldo de los directivos del recinto anfitrión, encabezados por su presidente, Bernardo Mihovilovic, y su gerenta, Patricia Rodríguez, por facilitar de manera periódica sus dependencias para la realización de actividades culturales en la capital regional.