GOPE Magallanes inaugura Casa de Entrenamiento Táctico para fortalecer la preparación de Carabineros en la región

Con la presencia del seremi de Seguridad Pública, autoridades locales y mandos regionales de Carabineros de Chile, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Magallanes inauguró su nueva Casa de Entrenamiento Táctico, iniciativa destinada a fortalecer la preparación del personal y elevar la calidad del servicio policial.

El espacio permitirá desarrollar prácticas en entornos controlados y recrear diversos escenarios operativos. Si bien la infraestructura pertenece al GOPE, sus instalaciones estarán a disposición para la capacitación de funcionarios de distintas unidades y destacamentos de la Región de Magallanes.

A través de estos ejercicios, el personal policial podrá perfeccionar la ejecución de procedimientos, optimizar el uso de elementos de protección e instruirse en los protocolos del uso de la fuerza. La práctica constante busca afinar la toma de decisiones en terreno, disminuyendo riesgos tanto para los carabineros como para la ciudadanía.

Desde la institución destacaron que la puesta en marcha de este centro refleja el compromiso con la profesionalización y la formación continua, traduciéndose en una mejor capacidad de respuesta y mayor seguridad operativa en el territorio austral.