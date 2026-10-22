Justicia declara culpable a transportador de droga interceptado en el aeropuerto con $84 millones en cocaína

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó un veredicto condenatorio unánime en contra de Cristóbal Camacho Trejos, declarándolo autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas. Tras el término del juicio oral, el Ministerio Público ratificó su solicitud de una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más la aplicación de multas y el comiso de las especies incautadas.

Durante la audiencia, la Fiscalía logró probar la circunstancia agravante de haber actuado en agrupación criminal, demostrando que el traslado de la sustancia respondía a la operatividad de una red delictiva dedicada a la internación de sustancias psicotrópicas por vía aérea. El fiscal Felipe Aguirre destacó que se acreditó la participación de otros miembros de la estructura encargados de financiar pasajes e insumos, además de vincular al imputado con un ingreso previo de droga registrado en septiembre de 2025.

El procedimiento policial que dio origen al caso se concretó en octubre de 2025 en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, cuando detectives de la PDI y un can adiestrado interceptaron al acusado tras desembarcar de un vuelo comercial desde la Región Metropolitana. Al momento de la fiscalización, Camacho llevaba 4.243,5 gramos de clorhidrato de cocaína —avaluados en más de 84 millones de pesos— adosados a su cuerpo mediante faja y una polera acondicionada.

Aunque los jueces reconocieron a favor del acusado la atenuante de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, el ente persecutor insistió en la imposición de una década de presidio efectivo. La lectura de la sentencia definitiva con la pena exacta se llevará a cabo el próximo lunes 2 de noviembre.