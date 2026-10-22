La gran cita del verano en la región: Presentan oficialmente la Expo Magallanes 2027

En un ambiente de gran expectativa, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Expo Magallanes 2027, catalogada como el evento estival más relevante y esperado de la zona austral. Durante la ceremonia de presentación, la comisión organizadora dio a conocer los detalles de esta nueva versión, confirmando que la feria abrirá sus puertas desde el 18 hasta el 24 de enero de 2027 en su clásica sede del Liceo Luis Alberto Barrera de Punta Arenas.

Para esta edición 2027, la organización proyecta reunir a más de 150 emprendimientos, contando con representantes de las distintas comunas de la región. De esta manera, el encuentro reafirma su posicionamiento como la principal vitrina para el fomento productivo, el comercio, las artes y la artesanía, reuniendo en un solo lugar la identidad y diversidad magallánica.

La Expo Magallanes se ha consolidado con los años como un pilar fundamental para dinamizar la economía local durante la temporada estival, brindando una plataforma integral de visibilidad y redes de contacto para pequeños y medianos creadores, productores e industriales.

Durante los siete días de exhibición, el público asistente podrá disfrutar de una variada oferta comercial, gastronómica y cultural, convirtiendo este hito en un panorama impostergable tanto para los residentes de la zona como para los turistas que arriban a Magallanes.