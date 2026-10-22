Jóvenes magallánicos lideran la prevención: Así se vivió la 5ta Feria Estudiantil del ACV

La educación es la mejor medicina preventiva. Bajo esta premisa, se desarrolló con gran entusiasmo la Quinta Feria Estudiantil de Prevención de Accidentes Cerebrovasculares (ACV), un espacio donde los jóvenes tomaron el protagonismo para enseñar a la comunidad sobre la importancia de cuidar nuestra salud cerebral y cardiovascular.

El evento, que reunió a estudiantes de enseñanza media y alumnos de carreras de salud y educación de la Universidad de Magallanes (UMAG), destacó por su alta convocatoria y el nivel de preparación de los expositores. Este año, además, se sumaron nuevas instituciones, como el Colegio Alemán, demostrando que la prevención es una tarea de todos.

Revive el despacho de Christián Jiménez, en el informativo central de las 13 horas de Pingüino Multimedia. con Jorge Gómez