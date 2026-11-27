Los usuarios que acudan a la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH) del Hospital Clínico de Magallanes ya pueden conocer en tiempo real los tiempos de espera y el estado de atención de los distintos establecimientos de urgencia de Punta Arenas.

La medida busca transparentar la demanda asistencial y entregar información oportuna a la comunidad desde el momento en que ingresa al recinto.

La herramienta consiste en una actualización tecnológica de la pantalla informativa ubicada en la sala de espera de la UEH, desarrollada por la Unidad de Desarrollo de Sistemas del establecimiento. A través de este panel, los pacientes y sus acompañantes visualizan de manera simultánea la carga de atención tanto del hospital base como de los dispositivos de urgencia de la atención primaria de la capital regional.

Con este despliegue de datos en vivo, el centro asistencial apunta a fortalecer el acceso a información clara durante la estadía de los usuarios y orientar el buen uso de la red pública. Al conocer el flujo de pacientes en los distintos puntos de la ciudad, quienes presentan cuadros de menor complejidad pueden evaluar alternativas más expeditas dentro de la red local, reservando la urgencia hospitalaria para casos de mayor gravedad.

Esta mejora forma parte de las estrategias de modernización digital impulsadas por el Hospital Clínico de Magallanes para optimizar la comunicación con los pacientes, reducir la incertidumbre en las salas de espera y articular de forma más eficiente la respuesta sanitaria en Punta Arenas.