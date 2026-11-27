Una adulta mayor permanece en estado grave luego de dispararse con un arma de fuego en el pecho al interior de un domicilio ubicado en calle Angamos, entre O’Higgins y Lautaro Navarro, en el sector céntrico de Punta Arenas.

Tras activarse la alerta de emergencia, personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU) acudió rápidamente al inmueble para brindar las primeras atenciones y estabilizar a la paciente, procediendo posteriormente a su traslado en condición grave hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde es evaluada por el equipo médico de turno.

Efectivos de Carabineros se constituyeron en el domicilio para resguardar el sitio del suceso y adoptar el procedimiento policial correspondiente con el fin de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.