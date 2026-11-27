Un procedimiento policial y de emergencia movilizó la tarde de este jueves a personal de Carabineros y del SAMU hasta un domicilio ubicado en calle Capitán Ramón Serrano, entre Armando Sanhueza y Chiloé, en Punta Arenas, tras constatarse una grave situación que terminó con dos mujeres internadas en el centro asistencial.

Al ingresar al inmueble, los paramédicos encontraron a una adulta mayor de más de 90 años completamente inconsciente, junto a su hija, de aproximadamente 50 años. Según los antecedentes recopilados en el sitio del suceso y entregados al personal asistencial, el cuadro clínico de la adulta mayor se produjo tras la ingesta de casi diez comprimidos de distintos medicamentos. De acuerdo con la información preliminar, las dosis habrían sido proporcionadas por la propia hija, quien también consumió la misma cantidad de pastillas.

Ante la gravedad del escenario, los funcionarios del SAMU estabilizaron a ambas pacientes y coordinaron su traslado inmediato hasta el recinto hospitalario. Una vez en urgencias, el equipo médico constató que la adulta mayor presentaba la condición más compleja, por lo que fue ingresada al box de atención de pacientes críticos, donde gracias a la oportuna intervención de los profesionales de turno se logró estabilizarla y salvarle la vida.

Por su parte, la mujer de 50 años fue derivada a una sala normal del mismo centro asistencial, donde recibe el tratamiento respectivo para revertir los efectos de los fármacos ingeridos, permaneciendo bajo observación clínica mientras avanza el procedimiento.

Detención y diligencias de la Fiscalía

Tras recibir la denuncia y verificar lo ocurrido, efectivos de Carabineros acudieron al recinto hospitalario para concretar la detención de la hija en calidad de imputada.

Todos los antecedentes del operativo fueron remitidos a la Fiscalía, organismo que deberá evaluar las diligencias realizadas y determinar si la mujer será formalizada durante la jornada de este viernes.