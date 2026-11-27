Con el objetivo de mejorar la resolutividad clínica y agilizar la derivación de pacientes, se realizó la segunda versión de las Jornadas de Dermatología e Inmunología 2026 en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales.

La capacitación estuvo dirigida a médicos no especialistas de Atención Primaria y del nivel secundario, abordando patologías frecuentes como dermatitis atópica, psoriasis, acné, rosácea e hidradenitis supurativa.

La dermatóloga del Hospital Clínico de Magallanes, doctora Carla Hott, relevó la urgencia de esta formación: “Se estima que en atención primaria cerca de un 30% de las consultas son de tipo dermatológico, por lo que es importante que los médicos estén actualizados y exista una correcta derivación hacia el nivel secundario”.

En la misma línea, la dermatóloga del recinto natalino, doctora Vanessa Castro, precisó: “El objetivo es educar a médicos no dermatólogos sobre las enfermedades más frecuentes en consulta sobre dermatología y así entregarles herramientas para mejorar el flujo y la resolutividad de estas enfermedades tan comunes”.

La organizadora de la actividad, doctora Julie de León, destacó el alcance de la convocatoria: “Están invitados 25 médicos y también personal no médico, enfocadas principalmente en enfermedades inmunomediadas como dermatitis atópica, psoriasis, rosácea e hidradenitis supurativa, entre otros temas de interés para médicos de otras especialidades y de atención primaria”.