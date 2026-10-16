Hospital Clínico alcanza las 100 cirugías cardíacas

El Hospital Clínico de Magallanes, HCM, alcanzó 101 cirugías cardíacas en más de dos años, desde el reinicio en agosto de 2024.

La jefa de Cardiología del Hospital Clínico de Magallanes, María José Fernández, destacó la relevancia de este desarrollo considerando que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte a nivel mundial, nacional y regional.

“Para nuestro servicio y hospital, la cardiología y la cirugía cardíaca representan uno de los polos de desarrollo regional y contar con cirugías de manera estable nos permite resolver la patología cardioquirúrgica de toda la región, sin que los pacientes tengan que desarraigarse de su lugar de origen y viajar a la capital del país”, señaló.

Por su parte, el cirujano cardíaco del Hospital Clínico de Magallanes, Carlos Ramírez, explicó que “las intervenciones cardíacas en Magallanes se realizan desde 2005, aunque inicialmente de manera intermitente y dependiendo de las rondas desde Santiago, proceso que permitió formar paulatinamente a profesionales magallánicos, con mucho compromiso institucional”.

El especialista agregó que el desafío es continuar fortaleciendo las capacidades del establecimiento, consolidando un equipo permanente que permita entregar una atención digna, oportuna y asequible para toda la comunidad de Magallanes.

La paciente 100 en ser intervenida con este tipo de cirugía cardiaca a nivel regional, fue. Rosa Ule, tras su procedimiento, destacó la atención y el acompañamiento recibido durante su recuperación en las unidades críticas del hospital.