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Colisión con posterior volcamiento deja una persona lesionada en la Población General del Canto en Punta Arenas

El accidente de tránsito movilizó al personal del SAMU, quienes atendieron al conductor del vehículo volcado en la intersección de calle José Velásquez.

Periodista Web
Periodista Web

 

Un violento accidente de tránsito se registró en las últimas horas en el sector norte de Punta Arenas, específicamente en la intersección de calle José Velásquez, en el sector de la Población General del Canto.

Por causas que deberán ser investigadas, dos automotores impactaron en la vía pública, provocando que uno de los móviles volcara a un costado de la calzada tras la fuerza del impacto.

Atención de emergencia

Hasta el lugar del siniestro se trasladó personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), cuyos profesionales atendieron en el sitio al conductor del vehículo volcado, quien resultó con lesiones de diversa consideración a raíz de la colisión.

En el lugar del accidente los equipos asistenciales quedaron a la espera del arribo de personal de Carabineros de Chile para adoptar el procedimiento de rigor, controlar el tránsito en el sector y determinar la dinámica exacta y responsabilidades de los conductores involucrados.

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