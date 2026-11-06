Impulso al transporte en la Patagonia: Transportes extiende bono de apoyo al gremio, aprueba los “Colectivos XL” y traza balance del servicio en Puerto Natales

El seremi Allan Stowhas detalló la prórroga del subsidio de 100 mil pesos para el transporte menor hasta diciembre, la autorización de vehículos de ocho pasajeros para revitalizar el flujo urbano y el estado de avance de los buses en la capital de Última Esperanza, cuya seguridad tras el reciente incendio de una máquina en su aparcadero sigue bajo investigación oficial.

Bajo la dinámica constante de una región extrema, donde las distancias y el rigor del clima patagónico dictan el pulso de la vida urbana, la conectividad exige respuestas ágiles. En este escenario, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Allan Stowhas, desplegó una nutrida agenda de anuncios que impactan directamente en la movilidad y el bolsillo de los operadores australes. A través de lo que denominó coloquialmente como “las pildoritas del transporte”, la autoridad regional confirmó la extensión de un alivio económico para el gremio, abrió oficialmente la puerta a una profunda transformación en las flotas menores y transparentó el escenario del incipiente sistema de locomoción mayor en la capital de la Provincia de Última Esperanza.

Alivio económico en el cierre de año El primer hito informativo se centró en el futuro inmediato del bono “Chile Sale Adelante”, una inyección de liquidez concebida para mitigar el sostenido encarecimiento de los combustibles. “El bono (…) que se otorgó desde abril a septiembre durante seis meses, va a ser entregado en los últimos tres meses también del año, octubre, noviembre y diciembre, en las mismas condiciones”, puntualizó el titular de Transportes.