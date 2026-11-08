Hinchas de Colo-Colo celebraron en las calles de Punta Arenas la obtención de la estrella 35

Cientos de hinchas de Colo-Colo salieron a las calles de Punta Arenas para festejar la consagración del cuadro popular en la Liga de Primera 2026, logrando la estrella número 35 de su historia deportiva.

Familias y simpatizantes de distintas edades coparon las principales arterias de la capital regional con camisetas, lienzos y banderas, para luego concentrarse en la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero. Las celebraciones en el centro de la ciudad estuvieron acompañadas de caravanas, cánticos y bocinazos que se extendieron durante la tarde de este domingo.

Definición agónica en el sur

El título del elenco dirigido por Fernando Ortiz se selló en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán, donde el conjunto albo venció por 2-1 a Ñublense en el marco de la fecha 27 del torneo nacional.

La apertura del marcador llegó a los 14 minutos a través de una volea de Arturo Vidal, quien conectó un tiro de esquina servido por Víctor Felipe Méndez para batir al arquero Nicola Pérez. No obstante, el local emparejó las cifras a los 29 minutos por medio de un remate de Lucas Molina ante la resistencia de Vozinha.

El desenlace favorable para los albos se concretó en los descuentos. A los 90+2 minutos, tras una acción de Javier Correa en el área chillaneja, Marcos Bolados aprovechó el balón suelto en la boca del arco para sentenciar el definitivo 2-1.

Con esta victoria, Colo-Colo alcanzó 61 puntos, asegurando el liderato de la tabla y una nueva copa para sus vitrinas, mientras que Ñublense permaneció en el undécimo lugar con 35 unidades.