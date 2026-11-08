Municipio de Punta Arenas desafía el viento austral con masiva jornada deportiva al aire libre

Bajo el implacable viento que define el temple de la capital de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el borde costero del Estrecho de Magallanes se transformó este domingo en un extenso circuito de vitalidad ciudadana. Entre las 11:00 y las 13:00 horas, la iniciativa “Costanera es Tuya” —organizada por la Municipalidad de Punta Arenas a través de su Unidad de Deportes— cerró el paso vehicular para devolverle el espacio público a la comunidad. La medida congregó a decenas de familias, deportistas y visitantes en torno al trote, el ciclismo, el patinaje y clases dirigidas, con el propósito estratégico de consolidar una cultura de esparcimiento saludable en el extremo sur del país.
El alcalde de la comuna, Claudio Radonich, subrayó la resiliencia y el entusiasmo de los asistentes, quienes no se dejaron intimidar por la meteorología local. “Es parte de las características de vivir en nuestra ciudad, así que estamos contentos, y desde ya la invitación para diciembre en un nuevo domingo que vamos a hacer la costanera y esperemos con menos viento”, apuntó la máxima autoridad comunal, valorando el arraigo de este tipo de intervenciones urbanas.
El pulso ciudadano frente al clima
La jornada, que tuvo como uno de sus ejes principales una masiva clase de zumba guiada por la profesora Lidia Runil, superó las expectativas tanto de residentes como de quienes transitan de paso por la región austral. Para Mariana Ampuero, vecina y participante activa del evento, la apertura de las calles representa una necesidad comunitaria.
“Es una iniciativa muy buena, porque al fin le da la oportunidad a la comunidad de que nos adueñemos un poco de la costanera y que además podamos hacer ejercicio físico, que es fundamental. El viento está calientito, no tenemos ni frío”, detalló Ampuero, reflejando el espíritu de los habitantes de la zona frente a la inclemencia climática.
El eco de la iniciativa cruzó fronteras, sorprendiendo gratamente a turistas que recorrían el icónico frente marítimo. Carolina Páramo, visitante proveniente de Virginia, Estados Unidos, calificó la experiencia como “estupenda”, precisando que el evento los tomó por sorpresa durante su recorrido turístico, pero que resultó ser una adición invaluable a su viaje.
En esa misma línea, Sandra Jeria, quien disfruta de sus vacaciones en la Patagonia, definió la medida de abrir las vías al deporte como una propuesta “fantástica” orientada a quienes visitan la ciudad. “Invito a las familias, a los niños y a las mujeres a que vengan a la costanera. Está precioso (…). A pesar del tiempo, hay que disfrutar la vida”, reflexionó.
Proyección hacia fin de año: Nuevos espacios para la familia
Con el rotundo éxito de esta reciente convocatoria, el municipio ya delinea los próximos pasos para consolidar este panorama dominical de cara al cierre de 2026. Jonathan Mansilla, encargado de la Fundación de Deportes del municipio, adelantó las proyecciones institucionales y confirmó la fecha de la próxima intervención urbana.
“Vamos a estar con una corrida también de perros, familiar, para que la gente pueda acercarse con su mascota y disfrutar de esta temporada acá en Punta Arenas, que esperamos que el tiempo nos acompañe”, concluyó Mansilla.
De esta forma, la próxima edición de “Costanera es Tuya” queda fijada para el domingo 6 de diciembre, reafirmando el compromiso del gobierno comunal de seguir insuflando vida, movimiento y cohesión social al histórico frente marítimo magallánico.