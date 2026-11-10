Inacap y CPC abren la mayor Feria Laboral de Chile en Punta Arenas: Hay cerca de 400 vacantes disponibles

En un esfuerzo por dinamizar el empleo en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, la sede local de Inacap abrió sus puertas para dar inicio a la Feria Laboral Inacap-CPC 2026. Considerada la plataforma de intermediación de empleos más grande del país, la iniciativa busca ser un puente directo entre las necesidades de la industria y el talento de la zona extrema.

El evento, que se desarrolla en un formato híbrido (presencial y online), reúne a empresas de diversos rubros, incluyendo salmoneras, aerolíneas, cadenas de retail y servicios industriales, ofreciendo oportunidades tanto para técnicos y profesionales consolidados como para aquellos que buscan su primera experiencia laboral.

Un esfuerzo conjunto por la empleabilidad

Laura Álvarez, vicerrectora de la sede Inacap Punta Arenas, destacó la magnitud y el objetivo del encuentro, que cuenta con más de 20 empresas de manera presencial y cerca de 400 puestos de trabajo directos en la capital regional.

“Hay un esfuerzo compartido entre el mundo de las empresas e Inacap, en una situación país que sabemos que está complicada; por lo tanto, llamamos a las personas a no desanimarse. Hay puestos de trabajo para jóvenes, para personas que quieren cambiar, o que hace mucho tiempo están buscando un empleo”, señaló la autoridad académica.

Además de la oferta presencial, la feria cuenta con un portal online habilitado hasta este viernes, donde más de 25 empresas adicionales ofrecen vacantes a lo largo de todo el territorio nacional.

Búsqueda de talento joven y especializado

La vitrina laboral ha atraído a compañías de otras regiones que buscan nutrir sus filas con profesionales magallánicos. Es el caso de la empresa salmonera Multi X. Javiera Morales, analista de reclutamiento y selección de la compañía, explicó que están en una búsqueda activa de nuevos perfiles técnicos.